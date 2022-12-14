Проект по повышению доходов сельчан в РК охватит более 1 млн человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране начата реализация проекта по повышению доходов сельского населения через активное развитие сельхозкооперации за счет микрокредитования. За 7 лет планируется вовлечь 1 млн сельчан в кооперативное предпринимательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях создания инфраструктуры хранения и снижения дефицита овощехранилищ продолжится реализация комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ, в рамках которого за 2021-2022 годы при плане 181,5 тысячи тонн хранения, введено более 201 тысячи тонн. До конца 2025 года будут дополнительно введены овощехранилища общей емкостью 135 тысяч тонн», - сказал на заседании Правительства министр сельского хозяйства.

Ербол Карашукеев отметил, что в целях увеличения объемов производства переработанной продукции и повышения добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции выработан комплекс мер, предусматривающий строительство новых, модернизацию и дозагрузку действующих предприятий по переработке. В целом до 2025 года планируется реализовать 149 новых инвестиционных проектов по переработке, которые позволят обеспечить рост производства продуктов с высоким переделом.

Кроме того, в рамках реформирования системы субсидирования предусматривается взятие сельхозтоваропроизводителями встречных обязательств по поставке сырья на внутренний рынок.

«В рамках поручения Главы государства по развитию института зерновых расписок будут внесены изменения и дополнения в действующее законодательство в части признания зерновых расписок залоговым обеспечением для целей кредитования. Также рассмотрена возможность создания на государственном уровне специального Фонда гарантирования, по аналогии с обязательным гарантированием депозитов, размещенных в банках второго уровня. Начата реализация проекта по повышению доходов сельского населения через активное развитие сельскохозяйственной кооперации за счет микрокредитования. За 7 лет на эти цели планируется направить 1 трлн тенге с охватом более 1 млн сельчан и вовлечением в кооперативное предпринимательство», - отметил Ербол Карашукеев.

Уже в 2023 году на реализацию проекта акиматам всех областей будет выделено более 5 млрд тенге с планом выдачи 11 тысяч микрокредитов. По словам министра, акиматы областей совместно с проектным офисом «Ауыл Аманаты» уже проводят скрининг сельских округов для начала реализации проекта.



