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    Проект по пересадке чиновников на такси не удалось реализовать в ЗКО

    10 Июля 2022, 22:15

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области не удалось реализовать проект по оказанию услуг такси для чиновников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил заместитель председателя правления АО «СПК «Aqjaiyq» Даурен Сугирбаев, в октябре прошлого года инвестор внес предложение по транспортному обслуживанию управлений акимата ЗКО, используя механизм государственно-частного партнерства ТОО «Такси» Comfort».

    По его словам, целью пилотного проекта было обеспечение транспортного обслуживания структурных подразделений акимата ЗКО. В частности, была поставлена цель улучшить качество транспортного обслуживания в регионе, развить бизнес, сократить расходы местного бюджета на транспортные услуги, их приобретение и содержание, использование. Согласно проекту АО «СПК «Aqjaiyq» передало частному партнеру в доверительное управление 30 легковых автомобилей с правом последующего выкупа.

    А структурные подразделения акимата платили оказанные транспортные услуги по текущим бюджетным программам.

    «В апреле текущего года между межведомственной комиссией и инвестором были проведены прямые переговоры по реализации данного проекта. По результатам переговоров комиссия приняла решение об отказе в реализации проекта. Основная причина - неудовлетворительное качество услуг, оказанных структурным подразделениям акимата», - пояснил корреспонденту Д. Сугирбаев.

    Таким образом, в Западно-Казахстанской области проект по пересадке чиновников на такси не был реализован, и они вновь пересели в служебные машины.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Западно-Казахстанская область Акимат Транспорт
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