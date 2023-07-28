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    Проект по изучению казахского языка запустили в автобусах Караганды

    28 Июля 2023, 18:47

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Языковой центр «Шырақ» в июне этого года в автобусах Караганды организовал видеоуроки по казахскому языку. Его сотрудники не только проводят бесплатные курсы по изучению языков, но и занимаются социальными проектами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект «Изучаем казахский язык в пути» продлится до 15 ноября 2023 года.

    «Специально разработанные видеоролики для изучения госязыка демонстрируются на экранах в центре города и в пассажирских автобусах, следующих на Юго-Восток, Федоровку, в Михайловку, Майкудук, Пришахтинск, Сортировку. В планах запустить такие видеоуроки на железнодорожном вокзале, автовокзале и в аэропорту», – сообщили в языковом центре.

    «Шырақ» открылся год назад, за это время языковые курсы прошли 793 человека (539 – изучали казахский язык и 254 – английский). Уроки проводятся в онлайн- и офлайн-формате.

    Записаться на курсы можно по телефону: 50-25-15.

    Центр находится по адресу: Караганда, ул. Мустафина, 6/4.

    Ранее сообщалось о том, где можно найти бесплатные курсы казахского языка в Астане.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Караганда Казахский язык
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