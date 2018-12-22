Проект по искоренению коррупции запустили в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Агенством РК поделам государственной службы и противоздействию коррупции совместно с акиматом Алматы запущен проект «Алматы адалдық алаңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект направлен на искоренение коррупции, вместе с тем призывает повысить ответственность госучреждений Данный проект инициирован в рамках реализации Послания Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Как отметил заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов, проект направлен на формирование всеобщего неприятия коррупции и повышение качества государственных услуг.

«Алматы - адалдық алаңы - совместный проект по минимизации бытовой коррупции и повышения доверия к местным органам власти. Спектр направлений деятельности проектного офиса коснется вопросов оказания государственных услуг, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, архитектуры, градостроительства и земельных отношений и других. Одним из приоритетных направлений деятельности проектного офиса являтся процесс активного вовлечения общественности», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Новый проект-центр будет выполнять многожество функций, которые будут содействовать предотвращению всеобщей коруппции.

«С февраля текущего года первый проект- центр «Астана - адалдықалаңы» мы запустили в нашей столице. У нас уже наработаны определенные рекомендации. Мы начали работу по улучшению работы в разных сферах. Это - здравоохранение, образование, социальная защита и другие. На сегодня отмечаются положительные результаты проделанной работы. Теперь территорию честности мы оснащаем и в Алматы. В будущем такие проекты планируется открытьво всех регионах Казахстана», ­ добавил О.Бектенов.

В целом, в Алматы в целях исключения условий для коррупции и снижения человеческого фактора, активно используются возможности цифровизации. Все городские цифровые проекты реализуются на основе ключевых принципов: обеспечение прозрачности и исключение условий для коррупции, экономическая отдача и повышение качества госуслуг.