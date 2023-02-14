Проект по диагностированию агрессии и аутодеструкции у учащихся разрабатывают в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области разрабатывается пилотный проект «Сигнал» на предмет выявления агрессии и аутодеструкции у учащихся. О том, как учащимся Костанайской области обеспечивают безопасность интернет-пространства, какая работа проводится по профилактике буллинга, рассказала на аппаратном совещании в акимате руководитель областного управления образования Айман Ибраева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Помимо охраны школ, в регионе принимаются меры и со стороны безопасности интернет-пространства. По данным ведомства, в 2022 году выявлено 139, а в текущем - 15 противоправных групп, распространявших культ жестокости и суицидального поведения. С родителями несовершеннолетних, кто был подписан на данные группы, проведены разъяснительные, профилактические беседы.

«Особое внимание нами уделяется профилактике буллинга среди несовершеннолетних. Так, за 2022 год и истекший период 2023 года оказана помощь в предотвращении 100 случаев буллинга. В настоящее время ведется разработка автоматизированной системы диагностирования учащихся «Сигнал» на предмет выявления агрессии и аутодеструкции. Пилотный проект будет запущен в марте в одном из регионов области, а с начала нового учебного года планируем запустить по всей области»,- проинформировала Айман Ибраева.

Кроме того, для формирования у детей позитивных жизненных установок ведомством совместно с прокуратурой области планируется реализация проекта профилактических мероприятий, направленных на предотвращение различных форм деструктивного поведения среди несовершеннолетних.

«Также в этих целях в школах действуют советы профилактики, службы примирения, отряды помощников полиции, совместно с заинтересованными органами проводятся мероприятия по повышению правовой грамотности подростков. Кроме того, в организациях образования области работают 435 педагогов-психологов и 142 зональных инспектора полиции. Однако в настоящее время в сельских малокомплектных школах имеется потребность в 27 педагогах-психологах. В этой связи прошу акимов районов проводить работу по привлечению специалистов в сельские населенные пункты»,- добавила руководитель ведомства.

В целом, как заверила Айман Ибраева, вопрос обеспечения безопасности детей находится на постоянном контроле.

«Но здесь важно тесное межведомственное взаимодействие всех органов: управлений образования и здравоохранения, департамента полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и других заинтересованных структур»,- заключила спикер.

Напомним, 13 февраля, около 08:00 в школе №4 в Петропавловске, СКО, девятиклассник напал на учеников с топором. Пострадали трое детей, двое из которых попали в реанимацию.



