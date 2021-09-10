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    Проект по цифровизации в госсекторе стран ЦА и Кавказа запустили Правительство Республики Корея, Астанинский хаб госслужбы и  ПРООН

    10 Сентября 2021, 17:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Республики Корея и Астанинский хаб госслужбы приступают к реализации совместного проекта по повышению потенциала государственных служащих и практиков, занимающихся вопросами внедрения инноваций в системе госуправления и цифровизации сферы оказания госуслуг в странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) и Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Астанинский хаб госслужбы.

    Проект рассчитан на три года и будет реализован Хабом, Программой развития ООН в Казахстане в партнерстве с Министерством внутренних дел и безопасности (MOIS) и Национальным агентством по вопросам информационного общества (NIA) Республики Корея. Финансирование проекта осуществляется Правительством Республики Корея.

    Данный проект был инициирован Хабом в ноябре 2019 года в ходе визита Председателя Управляющего комитета Хаба Алихана Байменова в Республику Корея, во время которого состоялись его встречи с руководством MOIS и NIA.

    В результате в июле 2021 года было подписано Соглашение о предоставлении гранта на реализацию проекта «Укрепление потенциала для развития инноваций в государственном управлении и цифровизации государственных услуг» между ПРООН и MOIS. Проект был официально запущен 24 августа во время встречи партнеров, на которой состоялась его презентация и одобрение.

    В рамках проекта предусмотрено проведение аналитических исследований, семинаров по повышению квалификации госслужащих с привлечением ведущих корейских экспертов, организация ознакомительных визитов в госучреждения Республики Корея. Ожидается, что в результате госслужащие получат знания и навыки, необходимые для определения и внедрения наиболее приемлемых инновационных подходов в госуправлении и различных методов предоставления государственных услуг.

    В целом проект ориентирован на улучшение качества жизни граждан, повышение уровня их доверия к институтам государства, а также снижению уровня коррупции в госсекторе.

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    Цифровой Казахстан Общество
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