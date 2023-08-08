Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Проект «Первое рабочее место» реализуют в Атырауской области

    8 Августа 2023, 21:35

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау не имеющие опыта выпускники вузов и колледжей смогут получить работу, приняв участие в проекте «Первое рабочее место», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал руководитель управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, в регионе у выпускников колледжей и вузов появилась возможность трудоустройства без опыта работы. Это проект «Первое рабочее место». Он рассчитан на выпускников, ищущих работу впервые, безработных, независимо от регистрации в центре занятости населения.

    Также в проекте могут принять участие молодые люди категории NEET, не имеющие опыта работы. Заработная плата для этой категории ранее составляла 61 260 тенге, в этом году увеличена до 103 500 тенге, а срок работы — с 12 до 18 месяцев. В рамках проекта «Первое рабочее место» планируется трудоустроить 271 человека. На сегодня уже трудоустроен 141 человек.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Занятость Общество Молодежь Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Атырауской области с начала 2022 года создано 17 тысяч новых рабочих мест
    Куда податься столичной молодежи – рекомендации по трудоустройству
    Торговля и образование: в каких сферах предпочитают работать казахстанцы
    Более 3 тысяч проектов одобрено в рамках льготного микрокредитования молодежи в Казахстане
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области