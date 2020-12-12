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    Проект отеля в урочище Бозжыра перенесут за пределы заказника Жабайушкан - Минэкологии

    12 Декабря 2020, 15:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство объекта в урочище Бозжыра будет перенесено за пределы территории Жабайушканского заказника. Об этом сегодня на своей странице в сети Twitter сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев.

    «Такое решение было принято по предложению местных жителей, ученых и общественников. Представители компании-инвестора со своей стороны подтвердили готовность пересмотреть участок для реализации проекта и выбрать другое место уже вне заказника», - сообщил министр.

    По словам Магзума Мирзагалиева, по поручению Главы государства касательно пересмотра проекта строительства отеля в урочище Бозжыра был проведен ряд встреч в Актау с учеными, биологами, зарубежными экспертами, местными экоактивистами и общественными деятелями. Все сошлись в едином мнении, что проект строительства туристического объекта важен для региона.

    «Но здесь нужно находить баланс между развитием туризма и сохранением экосистемы местности, особенно в таких уникальных природных объектах как урочище Бозжыра. Поэтому и была организована поездка опытных экспертов, ученых в Бозжыра, чтобы они могли лично оценить потенциал проекта и дать свои рекомендации», - отметил Магзум Мирзагалиев.

    «Местные общественники совместно с учёными сделали общий вывод, что строительство отеля необходимо региону для развития его туристического потенциала и для создания новых рабочих мест в области. В этой связи отель будет построен за пределами Жабайушканского заказника. Его проект после подготовки также будет вынесен на обсуждение экспертов», - написал М.Мирзагалиев в Twitter.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туризм Экология Строительство
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