Проект Общенационального плана по реализации Послания представили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Правительстве рассмотрели проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реализации важных политических преобразований и социально-экономических мер, предложенных Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в своем Послании народу Казахстана, разработан Общенациональный план по 10 ключевым направлениям. В первую очередь предусматривается реализация весьма значимых политических реформ, которые требуют внесение изменений в конституционные законы и законы по вопросам полномочий Президента, порядка формирования и функций Сената и Мажилиса Парламента, маслихатов, акимов, партийного устройства и других. Кроме того, меняется административно-территориальная структура страны», - сказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства.

Также, как напомнил глава Правительства, будет реализован комплексный пакет первоочередных антикризисных мер.

«Представленный Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства полностью отвечает поставленным задачам, прошел все необходимые процедуры согласования. В этой связи надо без промедлений приступить к реализации данного плана», - отметил Алихан Смаилов, обратившись к членам Правительства.

«Обращаю внимание всех первых руководителей – вы несете персональную ответственность за качество и своевременность исполнения каждого мероприятий плана. Моим заместителям поручаю держать свои направления плана на самом строгом контроле», - подчеркнул Премьер-Министр.

Представляя Общенациональный план министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что ведомством совместно с центральными и местными исполнительными органами будут обеспечены своевременное и качественное исполнение Общенационального плана, проведение информационно- разъяснительной работы, а также регулярный мониторинг реализации мероприятий.