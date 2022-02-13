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    Проект о жизни солдат запустили в Минобороны

    13 Февраля 2022, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны запустили проект о жизни солдат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В первом выпуске проекта SarbazLIFE солдаты срочной службы бригады противовоздушной обороны Георгий Вертков, Акылбек Елик и Максим Кузнецов делятся впечатлениями об армии, о жизни в воинском коллективе и рассказывают о планах на будущее.

    Видео доступно по ссылке.

    Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, видео будет публиковаться на официальном канале YouTube и Telegram канале (@modgovkz) Министерства обороны.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Армия Видео Вооруженные силы
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