Проект нужно завершить за 2-3 года – Алихан Смаилов о запуске автономного энергоисточника на АНПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в Атырау с рабочей поездкой, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) и ходом восстановления его работы после аварийной остановки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Правительственная группа осмотрела комплекс по производству ароматических углеводородов и комплекс по глубокой переработке нефти. Здесь же генеральный директор завода Мурат Досмуратов представил доклад о принимаемых мерах по выведению производства на полную мощность после аварии на МАЭК и остановки АНПЗ. Он также сообщил, что в настоящее время ведется разработка проекта строительства собственной газотурбинной электростанции.

Премьер-Министр подчеркнул, что Атырауский нефтеперерабатывающий завод является одним из важнейших предприятий для стабильного развития экономики страны.

«3 июля из-за аварийного отключения энергии был остановлен практически весь завод. Подобные ситуации имели место и два года назад. Уже тогда стало понятно, что предприятию нужен собственный источник электроснабжения, можно было сделать соответствующие выводы. Конечно, это не только ответственность АНПЗ, «КазМунайГаз» тоже должен был провести необходимую работу», — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, подобные стратегические объекты в обязательном порядке должны иметь автономные источники жизнеобеспечения. Что касается АНПЗ, Алихан Смаилов потребовал ускорить реализацию проекта по запуску собственной газотурбинной электростанции.

«Завод – объект стратегической важности, он не должен быть зависимым от внешних поставок электроэнергии. То есть, в случае аварийного отключения должна запускаться ваша собственная подстанция, которая будет обеспечивать стабильную работу предприятия. Данный проект надо не растягивать до 2028 года, а реализовать в ближайшие 2-3 года. Нужно ускорять этот процесс», — подчеркнул Премьер-Министр, обращаясь к руководителям КМГ и АНПЗ.

Мурат Досмуратов также проинформировал Алихана Смаилова о том, что, несмотря на аварийную ситуацию, отгрузка нефтепродуктов с завода не прекращалась и по-прежнему идет в обычном режиме.

«Завод ежедневно отгружает порядка 5 тысяч тонн бензина и 6 тысяч тонн дизельного топлива. Сейчас отгрузка идет из накопленных запасов. В целом на сегодня имеется 22 тысячи тонн бензина, 26 тысяч тонн дизельного топлива и 5 тысяч тонн авиакеросина. То есть у нас достаточно запасов нефтепродуктов, чтобы в полном объеме исполнять план отгрузки вплоть до выхода завода на полную мощность», — сказал гендиректор АНПЗ.

Сегодня глава Кабмина Алихан Смаилов также побывал с рабочей поездкой в Актау для проверки хода ремонтно-восстановительных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК).

Как сообщили пресс-службе ТОО «МАЭК», 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС остановили энергоблок 1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют.

В тот же день в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей.

В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях.