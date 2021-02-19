Проект новой версии казахского алфавита на латинской графике обсудили в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане состоялся республиканский круглый стол, главной темой которого стало обсуждение проекта новой версии казахского алфавита на латинской графике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нем приняли участие видные общественные деятели страны, ученые-языковеды, представители профильных госструктур, учителя казахских школ общеобразовательных школ.

Отметим, что новый усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. В ходе заседания были проанализированы орфографические правила казахского языка и обсужден проект усовершенствованного казахского алфавита на основе латиницы. По словам участников, в этом алфавите трудно будет различать буквы «Іі» и «Йй». Особенно в затруднением столкнутся школьники и студенты. Но с другой стороны, алфавит удобен в использовании, так как он разработан по принципу «один звук и одна буква». «Новый алфавит на латинице – результат труда множества ученых, которые проводили консультации с коллегами из пяти стран. В тюркских языках, казахском языке есть научный принцип «один звук – одна буква». Этот принцип действует еще со времен Ахмета Байтурсынова. Наше управление для разъяснения проекта усовершенствованного казахского алфавита на основе латиницы провело по области 22 семинара, в которых участвовали 785 человек. Постепенно, но уверенными шагами наша страна идет к латинице. И к 2030 году, как и планировалось Казахстан полностью перейдет на латинскую графику», - подытожил руководитель управления языков области Болат Керимбек. «Что касается новой версии алфавита, думаю, это самый доработанный вариант. Потому что над его разработкой работали около 3500 человек. Большинство из них ученые и языковеды», - отметил в свою очередь доктор филологических наук Гарифолла Анес.