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    Проект нового моста в Семее представили акиму Абайской области

    28 Июля 2022, 16:37

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву представили проект нового моста в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    Автогужевой мост был введен в эксплуатацию в 1964 году. Сейчас переправа находится в плачевном состоянии. Ежегодно ведется текущий ремонт объекта, но ситуация не меняется. Мост сильно изношен. Решено было провести реконструкцию старой переправы и сделать его пешеходным, а рядом построить новый мост.

    Главе области был представлен новый проект моста. Его стоимость оценили в 31,3 млрд тенге (сумма договора - 30,4 млрд. тг.) Протяженность переправы составит 0,9 км. Ось нового моста, его расположение в плане и в профиле запроектированы с новыми участками подходов и находится ниже по течению на расстоянии 28,4 метра от существующего автогужевого моста. Общая длина четырехполосной переправы составит 1 350 метров, в том числе длина автодорожных подходов – 540 метров, длина моста – 810 метров. Также предусмотрены полосы безопасности метровой ширины и два тротуара по 2,25 метра. Тротуары будут служебными, а для передвижения пешеходов будет предоставлен автогужевой мост.

    Начать работы по реконструкции моста планируется в этом году. Сдать объект подрядчики намерены в 2025 году. Специалисты озвучили ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить, чтобы начать строительные работы. В частности, в границах отвода автогужевого моста планируется строительство жилого дома, но по словам специалистов, это не препятствует возведению моста.

    Фото: semeynews.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Строительство Абайская область Семей
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