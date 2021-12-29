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    Проект модернизации струн казахских народных инструментов представили Актоты Раимкуловой

    29 Декабря 2021, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы возрождения национальных инструментов обсудили в Министерстве культуры и спора РК. Министр Актоты Раимкулова приняла мастера национального музыкального инструмента, преподавателя КазНУИ Бабыра Аргынова. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    Бабыр Аргынов совместно с мастером национального музыкального инструмента, мультиинструменталистом Бакией Азаматом и магистром наук, преподавателем КазНУИ Аминой Аргыновой, представил проект модернизации традиционных струн для казахских народных инструментов.

    Бабыр Аргынов рассказал о том, что на домбре, изготовленной из кишок овец, сохраняется по-настоящему чистый традиционный тон «қоңыр» – бархатное звучание, и высказал ряд предложений на эту тему.

    «Возрождение традиционных инструментов отражено в целях национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру». Это важный шаг на пути сохранения национального кода, возрождения культурной идентичности, пропаганды национальных ценностей и традиций», - сказал Бабыр Аргынов.

    Министерство культуры и спорта работает в продолжение проекта «Новые имена в казахстанском искусстве». Актоты Раимкулова подчеркнула, что поддерживая казахстанских исполнителей в продвижении домбры, как наследия духа народа, государство считает необходимым в эпоху глобализации возрождать уникальные ценности, традиционные инструменты, присущие казахскому народу.

    Не случайно, в народе говорят, что казах и домбра в менталитете народа – это понятия-близнецы.

    Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отмечал: «Очень важно, чтобы наша общая реликвия получила всестороннюю популяризацию. А в сознании подрастающего поколения наши национальные инструменты заняли свое достойное место. Домбра – это несравненное культурное наследие, объединяющее весь народ Казахстана, основной стержень народа на пути духовного возрождения».

    Одним из важных векторов культурного развития современного Казахстана является сохранение, исследование и трансляция культурного наследия. Елбасы – Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призывает: «Государственная культурная политика должна быть направлена на модернизацию общественного сознания, духовное обновление, культурную и общенациональную консолидацию общества, формирование нравственной, самостоятельно мыслящей творческой, ответственной личности». Культурное наследие – это неисчерпаемый потенциал консолидации и успешного развития нашего общества и государства, базовая основа формирования собственной национальной символики, каркаса национальной идентичности и символической защиты от чуждых идеологических влияний. По мнению министра, неоспоримо, что одним из инструментов, способным точно описать многовековую национальную ценность и мировоззрение нашего народа, является домбра.

    «Поэтому мы должны беречь ее и дорожить нашим благородным наследием, которое сохранилось, передаваясь от деда к внуку», - сказала министр культуры и спорта.

    В завершение встречи Актоты Раимкулова отметила, что все озвученные предложения будут обязательно поддержаны.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Культура Минкультуры Рухани жаңғыру Музыка
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