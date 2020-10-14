Проект кооперации личных подсобных хозяйств предложили создать в Акмолинской области

БУЛАНДЫ. КАЗИНФОРМ – НДПП «Ауыл» взяла под контроль решение ряда проблемных вопросов жителей села Караозек Буландынского района Акмолинской области. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал первый заместитель председателя партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков.

Жители села Караозек Буландынского района обратились к председателю НДПП «Ауыл» Али Бектаеву, изложив ряд социальных и инфраструктурных проблем села. В целом в сельский округ входит сам центр Караозек и еще три близлежащих села. В общей сложности проживает более двух тысяч человек. К сельскому округу относится 15 тысяч га земель сельхозназначения, из которых более 10 тысяч – посевные двух ТОО, одна тысяча га сенокоса и более четырех тысяч га пастбищ.

«Жители села высказали комплекс своих проблем, которые не решены уже много лет. Первая из них - это пастбища для выпаса личного общественного скота. Даже эти четыре тысячи га уже частично заняты двумя ТОО. Еще одна проблема – питьевая вода. Как утверждает аким села, даже 30 лет назад в селе не было централизованного водоснабжения. Люди пользуются водой из колодцев и колонок, вода соленая и малопригодная для питья», - поделился с Казинформом Т. Рахимбеков.

Третьим озвученным вопросом, по словам собеседника, стала проблема дорог внутри села и подъездные пути к нему. Следующим – проблема использования ранее действующих зданий – клуба, пекарни, а также отсутствие в селе бани.

«Жители села с болью рассказывали о своих проблемах. Но, к сожалению, на сегодня эти проблемы характерны для большинства казахстанских сел. Из двух тысяч жителей четырех сел 980 проживают в самом Караозеке. То есть это порядка 500 человек – экономически активного трудоспособного населения. Однако из них постоянную работу имеют 86 человек. 45 трудятся в школе, другие – в семейно-врачебной амбулатории, акимате, крестьянских хозяйствах и т.д. Получается, более 400 человек не имеют работу. Как и на что им жить? Я высказал мнение, что партия «Ауыл» готова взять под свой патронаж реализацию проекта кооперации личных подсобных хозяйств. Люди готовы и с удовольствием примут участие в работе такого кооператива», - отметил Т. Рахимбеков.

Как добавил зампред партии, кроме работы по обращению жителей, партия ставила целью продвижение и мониторинг акции, которая была ею инициирована - общенациональный опрос «Ел Аманаты».

«Аманат для казахов имеет сакральное значение, и не выполнить его было подобно смерти. Поэтому мы обратились к казахстанцам, отобрали где-то 14 -15 наиболее животрепещущих проблем сегодняшнего казахстанского общества. Это вопросы состояния здравоохранения, образования, молодежной политики, борьбы с коррупцией, господдержки сельского хозяйства и т.д. Мы предложили людям выбрать из них наиболее приоритетные. Казахстанцы могут не ограничиваться этими 15 вопросами, но, имея свои вопросы, которые они считают более приоритетными, указать и их», - добавил Т. Рахимбеков.

По словам зампреда партии «Ауыл», решение всех озвученных жителями села Караозек вопросов они будут держать на контроле и постоянно мониторить и направлять соответствующие запросы в государственные органы, начиная от акима села, района, области, вплоть до министерства.