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    Проект Концепции правовой политики до 2030 года разработан в Казахстане

    4 Июня 2021, 12:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что даст принятие нового Административного процедурно-процессуального кодекса казахстанцам, рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинофрм».

    «Принят Административный процедурно-процессуальный кодекс, который вводится в действие с 1 июля текущего года. Это новый документ для нашей правовой системы. Гражданам предоставляется право быть выслушанным до принятия решения госорганами, а также вводится активная роль суда, которая заключается в оказании содействия гражданам в оформлении заявления и сборе доказательственной базы», - пояснил Марат Бекетаев.

    Министр добавил, что внедрение административной юстиции даст новый импульс отношениям между государством и обществом.

    Было также отмечено, что в республике приняты меры по совершенствованию нормотворчества.

    Соответствующий Закон подписан 12 марта текущего года.

    Предусматривается внедрение новых стадий законотворческого процесса, обеспечение качества проектов законов и широкое вовлечение общественности в законотворческий процесс.

    В рамках совершенствования основных отраслей национального законодательства министерством совместно с государственными органами и отечественными ученными разработан проект Концепции правовой политики до 2030 года.

    Концепция является документом Системы государственного планирования, определяющим приоритетные направления развития национального права, правоохранительной и судебной систем, внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, а также правового образования и правовой пропаганды.

    «Полагаем, что содержащиеся меры по совершенствованию правовой системы заложат необходимые правовые предпосылки дальнейшего устойчивого развития Казахстана», - резюмировал Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст
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