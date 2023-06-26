Проект Концепции обеспечения общественной безопасности презентовали в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошел форум «Обеспечение общественной безопасности в партнерстве с обществом: проблемы и пути решения». Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нем приняли участие представители Администрации Президента, Правительства, депутаты Парламента РК, сотрудники государственных, местных исполнительных органов, послы и представители дипломатических миссий, руководители и ведущие эксперты международных и неправительственных организаций», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

Цель форума – выработка согласованных подходов по построению эффективной системы превенции правонарушений, основанной на конструктивном сотрудничестве государственных органов, профессиональной полиции и общества.

«Глава государства в рамках перехода на сервисную модель обозначил важность не только борьбы с преступностью, но и повышения чувства безопасности у граждан. В реализацию этой установки МВД разработан проект Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом», - сообщила представитель МВД

Основными направлениями Концепции определены создание условий для безопасного общества, защита жизни, здоровья, имущества и прав граждан, трансформация механизма обеспечения безопасности в современную систему превенции, основанную на научных данных и партнерстве.

Кроме того, в Концепции закреплены меры по трансформации полиции, переходу от бюрократической в человекоцентричную, клиентоориентированную модель, ориентированную на запросы общества.

«В ходе форума рассмотрены основные направления Концепции. Подчеркнуто, что реализация Концепции позволит создать прочный фундамент для построения эффективной системы превенции правонарушений и стабильного развития Справедливого Казахстана», - заключила Ш. Турлыбек.