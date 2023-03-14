Проект Концепции молодежной политики поддержало Правительство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил реализовать Концепцию государственной молодежной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из основных приоритетов государственной политики является системная поддержка молодых казахстанцев. Поэтому очень важно принять новую Концепцию государственной молодежной политики. Необходимо, в первую очередь, системно подойти к трудоустройству молодежи.

В концепции запланирован охват 2,3 млн молодых людей трудоустройством. Это очень важный аспект, который должен быть реализован максимально эффективно. Государством выделяются значительные ресурсы на реализацию проектов и программ для молодежи», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

По словам главы Правительства, расширение вовлеченности молодых в программы будет содействовать снижению количества неработающих и неучащихся - категории NEET.

«К сожалению, доля такой молодежи в стране составляет более 6%. Самые высокие показатели NEET наблюдаются в Улытауской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. В концепции поставлена задача снижения доли такой молодежи по республике до 3,5%. Но для этого не получится работать «по шаблону». Нужно максимально гибко подходить к специфике работы с молодежью в каждом регионе. Более того, нужно постоянно работать над улучшением мер поддержки молодежи, вовлекать в предпринимательство, помогать найти свое дело», - заявил Алихан Смаилов.

В этой связи Премьер-Министр дал ряд поручений Министерству информации и общественного развития.

«Совместно с акиматами регионов усилить информационную работу. Надо буквально дойти до каждого молодого человека, особенно в селах и категории NEET. Каждый должен увидеть свой шанс к успеху, найти работу, повысить профессиональный уровень. Совместно с акиматами надо обеспечить четкую координацию деятельности молодежных ресурсных центров. Необходимо закрепить конкретные задачи и KPI за руководителями центров. Сами центры должны стать одним из важнейших звеньев по работе с молодежью, необходимо знать все проблемы молодых на местах и предлагать пути решения», - добавил глава Кабмина.

«Сейчас заметно активизировалось волонтерское движение. Следует и далее расширять сферу вовлечения волонтеров, запускать новые проекты и акции. Особое внимание уделять нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде спорта и здорового образа жизни», - отметил Алихан Смаилов.

Проект концепции Правительство поддержало. Премьер-Министр поручил Министерству информации после завершения процедур согласования концепции приступить к реализации документа.



