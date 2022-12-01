Проект карагандинских школьников занял первое место в образовательном чемпионате

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сборные команды областных специализированных школ-интернатов «Мурагер» и имени Ныгмета Нурмакова завоевали призовые места на чемпионате First Haileybury в Алматы. Они представили проекты, направленные на энергосбережение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В чемпионате приняли участие более 20 команд из разных регионов страны. Соревнования стали отборочным туром республиканских этапов, которые пройдут в Астане и Алматы уже в январе.

Команда школы «Мурагер» JelTokSun представила проект ветряной электростанции по направлению «Инновационные проекты». Ребята доказали членам жюри, что ветряные электростанции приспособлены к нашему резко континентальному климату и могут вырабатывать достаточно энергии для обеспечения бесперебойным электричеством.

«Мы работали над проектом всего полторы недели. В команде нас шесть человек. Название нашей команды состоит из слов жел (ветер), ток и sun (cолнце). Наш проект завоевал первое место. Все это благодаря нашим учителям Абдулле Мурзахметову и Бердибеку Казыгулову. Они нас направляли и многому научили. Теперь мы готовимся к республиканскому этапу, который пройдет в Астане в январе. Туда мы масштабируем свой проект, а точнее, макет нашей ветряной электростанции», – говорит лидер команды Роберт Айрикян.

Второе место в направлении «Инновационные проекты заняла команда специализированной школы-интерната имени Ныгмета Нурмакова «64 бит». Школьники представили проект, направленный на экономию электроэнергии за счет установки на распределительные сети амперметра. Он позволит оперативно находить потери электроэнергии в сетях и устранять аварийные порывы.

«При подготовке проекта наши ученики изучили опыт ведущих энергетиков, которые работают в разных компаниях. А также проанализировали текущую ситуацию на высоковольтных линиях электропередачи. Также в разработке у нашей команды есть ещё один проект на тему энергосбережения. Мы сейчас приступили к их реализации. Надеемся на победу в следующих турах», – рассказывает учитель информатики школы имени Ныгмета Нурмакова Айдар Сейлханов.

Еще одна команда из специализированной школы-интерната «Мурагер» завоевала третье место по направлению «Основные ценности». Ребята из «Алаш» награждены как самая дружная команда.

По итогам всех туров чемпионата победители получат путевки на международный чемпионат First, который пройдет летом в США.



