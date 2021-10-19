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    Проект «История Кокшетау за годы Независимости» реализуется в Акмолинской области

    19 Октября 2021, 14:49

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Передвижную фотовыставку музея истории города Кокшетау «Кокшетау за годы Независимости», посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан, за два дня посетили более 500 студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в управлении культуры, архивов и документации Акмолинской области, к знаменательной дате - 30-летию Независимости Республики Казахстан - сотрудниками музея истории города Кокшетау реализуется проект «История Кокшетау за годы Независимости». В рамках проекта проводятся тематические мероприятия: пешеходные экскурсии по достопримечательностям города, лекции, выставки, акции, а также через социальные сети онлайн проводятся музейные уроки и лекции.

    «Одним из значимых мероприятии, проводимых в рамках программы «Туған жер – туған ел», стала передвижная фотовыставка «Тәуелсіздік жылдарындағы Кокшетау», посвященная 30-летию Независимости РК. Она была проведена для сохранения и изучения, популяризации истории города Кокшетау путем ознакомления учащихся школ, колледжей и студентов вузов с историей создания, развития города Кокшетау и достижениями родного края за годы Независимости. Также она призвана воспитать у молодежи чувства патриотизма и любви к родному краю», - отметила руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.

    Фотовыставка «Тәуелсіздік жылдарындағы Кокшетау», рассказывающая об истории города, его социально-экономическом развитии и достижениях за 30 лет независимости, была организована для студентов строительно-технологического колледжа.

    На выставке нашли отражение все этапы становления и развития города Кокшетау, были представлены фото современных жилых и архитектурных зданий, памятников и достопримечательностей, возведенных в годы Независимости. Особый интерес вызывали фотографии Серикбая Жанибекова, запечатлевшие облик современного Кокшетау с высоты птичьего полета.

    В течение двух дней фотовыставку посетили более 500 студентов и преподавателей.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область История Казахстана Патриотизм Молодежь 30 лет Независимости
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