Проект «Іскер ана» стартовал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Проект «Іскер ана» стартовал в Атырау. Об этом сообщила председатель общественного объединения «Аналарға көмек қолдау» Сандугаш Кукенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель проекта – помочь членам многодетных семей, семьям воспитывающим детей-инвалидов, малообеспеченным матерям открыть собственное дело. Принять участие в проекте изъявили желание 350 человек», – сказала Санлугаш Кукенова.

Проект состоит из трех этапов. На первом - мамы проходят тренинги, на втором этапе – обучение по таким специальностям, как повар, портной, парикмахер и другим. Десять человек, открывших после обучения свое дело, получат грант в размере 250 тысяч тенге.



