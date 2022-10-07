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    Проект  «Іскер ана» стартовал в Атырау

    7 Октября 2022, 19:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Проект «Іскер ана» стартовал в Атырау. Об этом сообщила председатель общественного объединения «Аналарға көмек қолдау» Сандугаш Кукенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основная цель проекта – помочь членам многодетных семей, семьям воспитывающим детей-инвалидов, малообеспеченным матерям открыть собственное дело. Принять участие в проекте изъявили желание 350 человек», – сказала Санлугаш Кукенова.
    Проект состоит из трех этапов. На первом - мамы проходят тренинги, на втором этапе – обучение по таким специальностям, как повар, портной, парикмахер и другим. Десять человек, открывших после обучения свое дело, получат грант в размере 250 тысяч тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Общество
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