Проект iQala внедрят в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау внедрят проект iQala, цель которого заключается в максимальном упрощении процессов получения коммунальных услуг населением. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил и. о. руководителя управления цифровых технологий Мангистауской области Аслан Хадим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Речь идет об открытии единого центра городских услуг, который избавит жителей Актау от необходимости бегать по разным инстанциям.

«Горожанам будет проще взаимодействовать с предприятиями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги (воду, электроэнергию, газ, интернет и т.д.). Им не нужно будет посещать ряд организаций для заключения договоров на оказание коммунальных услуг», - пояснил Аслан Хадим.

По его словам, эффективность проекта очень велика, что показывает опыт столицы. Там проект внедрен в 2019 году, и как только была доказана его результативность, Правительство РК поручило распространить iQala по всем регионам. В Актау проект планируют запустить до конца текущего года.

А. Хадим сообщил, что в городе с целью оперативного реагирования на происшествия служб скорой помощи, полиции и пожарных создадут единый диспетчерский центр 112.

«Единый центр «112» будет координировать деятельность дежурных диспетчерских служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, угроз жизни и причинения вреда здоровью людей и иных случаев, требующих принятия мер экстренной помощи. И это важно, так как одной из задач государства является охрана жизни и здоровья граждан, обеспечение общественной безопасности, противодействие актам терроризма», - сказал Аслан Хадим.

Как пояснил спикер, при заступлении на дежурство оперативный дежурный центра «112» будет проверять каналы и средства связи, уточнять контактные данные оперативных дежурных взаимодействующих дежурных диспетчерских служб, позывных и другую необходимую информацию.

Цифровые внедрения, по словам специалиста, происходят и в сфере образования.

«К примеру, два проекта реализованы по детским садам. Это упростит процедуру приема документов и зачисления детей в дошкольные организации образования. А автоматизированная система для школ позволяет отслеживать время прибытия учащихся в школу. Новшество внедрено и в школах №№ 16 и 28. Есть еще информационная система «Индиго», которая создана для постановки ребенка в очередь в детский сад. Родителям доступна информация о вакансиях в ДДУ региона в режиме онлайн», - добавил Аслан Хадим.