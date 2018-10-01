Проект ЕС дал импульс трансформации системы уголовного правосудия в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об итогах трехлетнего проекта Европейского Союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» (EUCJ) рассказали на пресс-конференции в СЦК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие глава отдела сотрудничества представительства Европейского Союза в Республике Казахстан Йоханнес Стенбек Мадсен, руководители проекта EUCJ Сауле Мектепбаева и Билл Мейзер, а также профессор виктимологии Тилбургского университета Ян Ван Дайк.



«Цель проекта EUCJ - содействие правительству Казахстана в проведении реформ в области уголовного правосудия в соответствии с международными стандартами», - как отметил в ходе пресс-конференции стратегический руководитель проекта EUCJ Билл Мейзер, все поставленные задачи проекта, согласованные с казахстанскими партнерами - Верховным судом, МВД, Генеральной прокуратурой, Академией правоохранительных органов и Костанайской академией МВД были выполнены раньше срока.



«Помимо запланированных задач в рамках проекта мы помогали партнерам внедрить методологию и систему эффективного управления изменениями для развития. EUCJ - первый проект, предложивший Верховному суду, Генеральной прокуратуре, МВД и профильным академиям свою экспертную поддержку в области институциональных изменений», - отметила операционный руководитель Сауле Мектепбаева.



Она отметила, что в результате Программы перемен с целью создания прокуратуры нового формата в 2017 году произошла серия больших изменений, закрепленных в новом законе «О прокуратуре».



Были реализованы совместные проекты «Центр правоохранительных услуг», исследование «Оценка уровня безопасности населения и доверия к правоохранительным органам», «К обществу без пыток», кадровые и коммуникационные изменения и др. Проект EUCJ поддержал МВД в разработке стратегии модернизации полиции, определении 27 приоритетных проектов. Результатом работы с Верховным судом стала совместная разработка 7 программ по развитию судебной системы, а также коммуникационной стратегии. Партнерство с EUCJ позволило всем трем организациям создать свои проектные офисы.



В поисках наилучшей модели казахстанской пробации КУИС впервые пилотировал систему оценки рисков правонарушителей и механизмы работы офицеров пробации с судом при поддержке EUCJ.



По данным Сауле Мектепбаевой, в целом более 60 высококвалифицированных экспертов EUCJ приняли участие в разработке программ и проектов перемен государственных органов. Были проведены большие социологические и эмпирические исследования в сфере уголовного правосудия. Также было приобретено новейшее оборудование для использования новых методик работы и обучения для КУИС, Академии правоохранительных органов и Костанайской академии МВД.



Напомним, что эти и другие результаты проекта EUCJ, стратегию дальнейшего развития судебной и правоохранительной системы эксперты обсудят 4 октября на международной конференции на тему «Будущее уголовного правосудия в Казахстане: от гуманизации к управлению переменами».



Автор: Лаура Амантаева