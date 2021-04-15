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    Проект «День партии» презентовал «Nur Otan» в столице

    15 Апреля 2021, 17:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в здании столичного районного акимата Есиль состоялась презентация проекта «День партии», инициированного районным филиалом Есиль партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основная цель проекта заключается в том, что в решении острых проблем района заинтересованные лица будут привлекаться не как руководители, а как члены партии. То есть многие вопросы граждан можно будет решить на партийном уровне. Проект будет реализован в открытом и свободном формате.

    А в соответствии с концепцией «слышащего государства», опираясь на активное гражданское общество, на данную площадку будут приглашены все заинтересованные стороны, в том числе депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, депутаты маслихата города и ответственные лица из центральных и местных органов.

    В этом ключе, как отметили в акимате, Есильский районный филиал партии открыт для общественности и интересуется всеми актуальными вопросами.

    На первом заседании проекта «День партии» сегодня обсудили ход реализации программ по созданию комфортных условий для населения, также проблемные вопросы, возникающие у объединений собственников имущества (ОСИ).


    «Сегодня мы впервые встречаемся в рамках мероприятия «День партии». Мы хотим объявить о внедрении новой практики проведения мероприятий. В практике мы должны максимально применять те преимущества, которые дает нам «Nur Otan». Это не только партия, а целый инструмент, используемый в нашей жизни. Депутаты партий в маслихате имеют право на прямое взаимодействие с депутатами фракции Мажилиса Парламента. Поэтому в целях дальнейшего развития социально-экономического направления мы заинтересованы в установлении прямой связи с фракцией «Nur Otan» в Мажилисе. Это дает нам возможность поднять вопросы на уровень Мажилиса, а затем депутаты Мажилиса будут озадачивать профильные министерства по тем или иным вопросам. Мои коллеги знают, что за полтора года не менее 10 раз были попытки по изменению каких-то правил, законов, ОСИ, жизнедеятельности района, но, к сожалению, они «застревали» в профильных управлениях. И эта проблема до уровня законодательной власти не доходила. Поэтому сегодня хотелось бы применить этот инструмент», - выступил с приветственной речью председатель столичного Есильского районного филиала партии «Nur Otan» Берик Джакенов.


    На сегодняшней встрече также присутствовали депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Нуркина, руководитель фракции партии «Nur Otan» в столичном маслихате Владислав Сергеев, представители ОСИ и районного акимата.

    В ходе выступления Берик Джакенов проинформировал собравшихся о проделанной работе. К слову, в рамках дорожной карты в районе в течение пяти лет будет реализован ряд жизненно важных проектов по созданию комфортных условий каждому жителю района, в том числе будут благоустроены 95 дворов, 19 спортивных площадок. Также запланировано строительство парков и скверов на шести участках района.

    «Наряду с этим, реализуется бюджет участия. В этом году второй год бюджет увеличиваем. Практика показывает хорошую обратную связь по этой программе. В прошлом году на рассмотрение поступил всего 31 проект, по итогам рассмотрения членами комиссии были одобрены восемь проектов на сумму 183 млн тенге. В 2021 году практика эта будет продолжаться», - добавил аким района Есиль города Нур-Султан.


    Берик Джакенов отметил, что основной вопрос касается создания ОСИ. На сегодняшний день, по его словам, уже создано более 240 ОСИ по городу. Львиная доля - в Есильском районе. Однако, как пояснил спикер, есть ряд вопросов, требующих решения касательно ОСИ.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана ЖКХ Нур Отан Акимат Политические партии Регионы Общество Послание Президента РК. Сентябрь 2019
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