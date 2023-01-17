Проект Bilim All улучшил показатели успеваемости в сельских школах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области реализуется уникальный проект Bilim All, направленный на повышение качества образования в малокомплектных сельских школах. О проекте, реализуемом в рамках Указа Президента «О концепции развития сельских территорий», говорили на совещании с участием председателя партии AMANAT Ерлана Кошанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня в малокомплектных школах региона обучаются 14,5 тысячи детей. В рамках нового проекта 35 лучших учителей школ региона в онлайн-формате проводят обучение более 10 тысяч учащихся малокомплектных школ. Еще 4 тысячи школьников будут охвачены проектом Bilim All после обеспечения сел Интернетом.

В начале проекта разница в уровне образования между сельскими и городскими школами составляла 15%. В результате интенсивной работы учителей за два месяца разница снизилась и составила 11,5%.

В результате реализации проекта созданы условия для получения ребенком качественного образования вне зависимости от места жительства, а также решена проблема преподавания одним учителем сразу 5-6 предметов.

«При поддержке Главы государства в Казахстане созданы все условия для развития детей, получения ими качественного образования. До 2025 года в регионе будет модернизировано 282 школы. Будут приобретены современные предметные кабинеты, обновлена школьная мебель, библиотеки. Мы уверены, что региональный проект Bilim All также положительно скажется на повышении качества образования на селе. Этот проект дал сельским детям возможность получать такое же образование, как в лучших школах областного центра», – отметил аким области Ералы Тугжанов.



