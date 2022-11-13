Проект «Безопасный двор»: видеонаблюдение будет вестись во дворах жилых домов в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В жилых кварталах Тараза для обеспечения безопасности населения проходит широкомасштабная работа по установлению камер видеонаблюдения по принципам «Безопасный двор» и «Безопасный город», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции Жамбылской области, по проекту «Безопасный город» на территории областного центра установили 1 тыс. 250 камер видеонаблюдения.

«Камеры видеонаблюдения установили во дворах города Тараза по проекту «Безопасный двор». Сейчас проводятся пусконаладочные работы, - пояснили в правоохранительном ведомстве. – Проект организован в рамках государственно-частного партнерства. В рамках проекта «Безопасный город» предусмотрено наблюдение за жилыми кварталами в целях обеспечения охраны общественного порядка, безопасного и комфортного нахождения, проживания гостей и жителей города, а также оперативного реагирования на различные противоправные проявления».

«Давно мы ждали, когда в нашем дворе появится видеокамера, - говорит жительница Тараза Манара Исхакова. – Очень нужное дело. Думаю, что воришки теперь сто раз подумают, прежде чем сотворить что-то противоправное. Ведь сейчас многие во дворах, например, машины на ночь оставляют и рискуют быть ограбленными. Да и в целом для безопасности людей это необходимо».

Как сообщалось, в Таразе, в здании департамента полиции Жамбылской области, презентовали обновленный ЦОУ, значительно пострадавший в ходе январских событий этого года. Модернизированный Центр оперативного управления полиции города Тараза позволяет просматривать свыше 2 тыс. 800 камер видеонаблюдения по Жамбылской области, при этом 210 из них находятся в Таразе, более 2 тыс. просматриваются с «Облачного видеонаблюдения» АО «Казахтелеком». Установлены бесшовная видеостена из 54-х видеопанелей, а также серверное оборудование, отвечающее за аппаратно-программные комплексы.

В ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка в ЦОУ круглосуточно анализируется информация со всех камер видеонаблюдения, установленных на улицах и во дворах города, на трассах областного и республиканского значения. Благодаря камерам наблюдения «по горячим следам» раскрывается порядка 70 % правонарушений, совершенных в общественных местах региона, сообщили в правоохранительном ведомстве.



