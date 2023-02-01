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    Проект «Ауыл аманаты» реализуют в Туркестанской области

    1 Февраля 2023, 23:18

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в полной мере запустят проект «Ауыл аманаты». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Для этого региону из республиканского бюджета выделено 11 млрд тенге. Дополнительно рассматривается вопрос выделения еще 14 млрд тенге, ведь более 80 процентов населения области проживает в сельской местности. Жители 32-х сельских округов, участвующих в пилотном проекте, могут взять 2,5-процентный льготный кредит под залог своего дома. Средний объем кредита - 5 млн тенге.

    По вопросам проекта заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы провел совещание с руководителями ответственных управлений, заместителями акимов районов, руководителями микрофинансовых организаций и представителями сельскохозяйственных кооперативов. Он поручил детально проанализировать проект и определить подходящую зону для выращивания культур и открытия производств.

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что сельское хозяйство станет новой движущей силой экономики страны. Новый проект очень важен для нашего региона. Он реализуется в Жамбылской и Актюбинской областях. Благодаря этому там значительно повысился уровень занятости населения, наблюдается рост среднего дохода жителей. Самое главное, мы добиваемся того, чтобы сделать проекты доступными для любого сельского жителя и позволить реализовать их с небольшими инвестициями. С помощью таких проектов мы увеличим доходы сельского населения», - сказал заместитель акима.

    Цель проекта «Ауыл аманаты» - повышение доходов сельского населения, улучшение благосостояния жителей, всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, продвижение аграрного бизнеса.

    Проект предоставляет немало льгот. Так, сельские граждане имеют возможность оформить технику в лизинг, получив льготный кредит в составе кооператива. Кредит или микрокредит выдается на пять лет, кредит на проекты в области создания животноводческих и сельскохозяйственных кооперативов - до семи лет. Максимальная сумма кредита определяется действующим законодательством.

    Жители села, которых проект заинтересовал, могут обратиться в районные центры поддержки предпринимательства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Сельское хозяйство
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