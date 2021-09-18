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    Проект «Әскери сенім»: какие обращения поступают от военнослужащих

    18 Сентября 2021, 18:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главное управление военной полиции запустило сайт и мобильное приложение «Әскери сенім» для приема информации о происшествиях в армии. Как новый инструмент помогает в борьбе с правонарушениями, рассказал офицер главного управления военной полиции, подполковник Нурлан Тайгараев на очередном выпуске онлайн-брифинга Минобороны РК.

    – Расскажите, пожалуйста, о проекте «Әскери сенім». Что он из себя представляет, для кого и для чего он предназначен?

    – Главным управлением военной полиции разработан интернет-сайт с мобильным приложением «Әскери сенім», предназначенным для получения сообщений о правонарушениях в Вооруженных силах. То есть, каждый военнослужащий, члены его семьи, гражданское лицо, может скачать это мобильное приложение себе на телефон и сообщить о ставших ему известных фактах правонарушений в Вооруженных силах.

    – Вот почти уже месяц как проект был запущен. Сколько людей в настоящее время пользуются вашим приложением?

    – В течение месяца наши военнослужащие в ходе проведения профилактических мероприятий на территории воинских частей и учреждений разъясняли военнослужащим преимущество данного приложения. По состоянию с 13 августа по 15 сентября порядка 2,5 тысяч человек скачали и установили у себя это приложение.

    – Сколько поступило жалоб и сообщений за этот период, какого характера эти обращения?

    – В среднем в неделю нам поступает от 8 до 10 сообщений. С момента реализации этой программы порядка 50 сообщений поступило. Сообщения проходят разного характера. Например, военнослужащие задают вопросы по получению материальных жилищных выплат, кого-то незаконно уволили со службы. Все эти вопросы поступают нам. К примеру, недавно к нам обратилась мать военнослужащего срочной службы, проходящего службу в Таразском гарнизоне, по поводу того, что ее сына выписали из госпиталя. Ему там провели операцию. Командование части его ставит в наряд, но у него есть реабилитационный период, который он должен был провести. По этому факту мы сейчас разбираемся.

    – Как на сегодняшний день в казахстанской армии борются с правонарушениями?

    – В целях минимизации правонарушений в войсках реализуется межведомственная программа «В армии нет места преступности», в рамках которой проводятся различные месячники, профилактические месячники, декады, акции.

    К примеру, сейчас нами в войсках проводится акция «Солдатская карточка», направленная на предупреждение противоправных действий в отношении военнослужащих срочной службы путем вымогательства денежных средств, в том числе перевода с банковских карточек.

    Кроме того, в целях предупреждения коррупционных проявлений нами изучаются решения призывных комиссий по законности предоставления отсрочек от воинской службы.

    Вместе с тем, проводится месячник по безопасности дорожного движения «Внимание – пешеход».

    Я думаю, что принимаемые меры положительно отразятся на общем состоянии правопорядка, и к концу года у нас получится положительная динамика снижения преступности на 10-15%.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Права человека Армия Цифровой Казахстан
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