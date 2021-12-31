Проект Ashyq: новое постановление подписал главный санврач Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова о внедрении проекта Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан продолжается реализация и внедрение проекта «Ashyq» на следующих объектах:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) спа-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
5) боулинг клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы,
за исключением стрит-фудов;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические)
перевозки;
фитнес-клубы, включая йога-центры; спа-центры;
бани, сауны, бассейны;
компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; боулинг клубы;
кинотеатры;
театры и филармонии;
объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) добровольные участники;
15) караоке;
16) выставки;
17) океанариум;
18) марафоны;
19) спортивные мероприятия со зрителями;
20) аэропорты;
межобластные и внутриобластные регулярные перевозки; бильярдные клубы;
концертные залы;
добровольные участники;
21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
22) детские развлекательные центры (крытые);
23) цирки;
24) отели, гостиницы;
25) центры обслуживания населения;
26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома,
торговые сети (непродовольственные);
28) торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше
6000 кв.м.;
29) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
30) букмекерские конторы;
31) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию
услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
32) организации образования всех форм собственности и ведомственной
принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных
представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с
добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с
разрешения родителей или законных представителей));
33) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
34) общежития и интернаты для проживания обучающихся в
организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных
представителей), посетителей, обучающихся);
35) религиозные объекты;
36) игровые клубы (казино);
37) международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;
38) ночные клубы;
39) банки, отделения АО «Казпочта».
В документе говорится, что для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» устанавливается следующий режим работы в будние и выходные дни:
- в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах - до 00.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 02.00 часов;
- в регионах, находящихся в «желтой» зоне - до 01.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 03.00 часов;
- в регионах, находящихся в «зеленой» зоне - до 03.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 05.00 часов.
«В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей», - отмечается в документе.
Постановление вступает в силу с 5 января 2022 года.
С полным текстом постановления и критерием ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, можно ознакомиться здесь.