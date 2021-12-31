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    Проект Ashyq: новое постановление подписал главный санврач Казахстана

    31 Декабря 2021, 18:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова о внедрении проекта Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан продолжается реализация и внедрение проекта «Ashyq» на следующих объектах:

    1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

    2) спа-центры;

    3) бани, сауны, бассейны;

    4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

    5) боулинг клубы;

    6) кинотеатры;

    7) театры и филармонии;

    8) объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы,

    за исключением стрит-фудов;

    9) объекты общественного питания по типу столовых;

    10) межобластные и городские нерегулярные (туристические)

    перевозки;

    фитнес-клубы, включая йога-центры; спа-центры;

    бани, сауны, бассейны;

    компьютерные клубы, включая PlayStation клубы; боулинг клубы;

    кинотеатры;

    театры и филармонии;

    объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

    11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

    12) бильярдные клубы;

    13) концертные залы;

    14) добровольные участники;

    15) караоке;

    16) выставки;

    17) океанариум;

    18) марафоны;

    19) спортивные мероприятия со зрителями;

    20) аэропорты;

    межобластные и внутриобластные регулярные перевозки; бильярдные клубы;

    концертные залы;

    добровольные участники;

    21) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

    22) детские развлекательные центры (крытые);

    23) цирки;

    24) отели, гостиницы;

    25) центры обслуживания населения;

    26) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

    27) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома,

    торговые сети (непродовольственные);

    28) торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше

    6000 кв.м.;

    29) детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

    30) букмекерские конторы;

    31) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию

    услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

    32) организации образования всех форм собственности и ведомственной

    принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных

    представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с

    добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с

    разрешения родителей или законных представителей));

    33) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

    34) общежития и интернаты для проживания обучающихся в

    организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных

    представителей), посетителей, обучающихся);

    35) религиозные объекты;

    36) игровые клубы (казино);

    37) международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;

    38) ночные клубы;

    39) банки, отделения АО «Казпочта».

    В документе говорится, что для объектов, участвующих в проекте «Ashyq» устанавливается следующий режим работы в будние и выходные дни:

    - в регионах, находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах - до 00.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 02.00 часов;

    - в регионах, находящихся в «желтой» зоне - до 01.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 03.00 часов;

    - в регионах, находящихся в «зеленой» зоне - до 03.00 часов, Лидерам проекта «Ashyq» - до 05.00 часов.

    «В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей», - отмечается в документе.

    Постановление вступает в силу с 5 января 2022 года.

    С полным текстом постановления и критерием ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq, можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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