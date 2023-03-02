Проект Актюбинской области по повышению качества образования в малокомплектных школах масштабируют в РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Образовательный проект Актюбинской области «BILIM ALL» по дистанционному обучению в малокомплектных школах будет масштабирован по стране в качестве пилотного. Об этом рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев в ходе республиканского семинара в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках проекта «BILIM ALL» в целях повышения качества образования лучшие учителя Актобе начали обучать онлайн более 10 тысяч учащихся малокомплектных школ.

На момент начала проекта разница в уровне образования между сельскими и городскими школами составляла 15%. А за два месяца реализации проекта показатели качества образования улучшились. Разрыв между сельскими малокомплектными школами и городскими школами уменьшился на 3,5% и достиг 11,5%.

Министр просвещения высоко оценил опыт Актюбинской области по развитию системы среднего образования.

«Я хочу поблагодарить руководство региона, поскольку внимание к образованию – залог благополучного будущего. Данный проект по повышению качества и доступности образования в сельских малокомплектных школах необходимо в качестве пилотного масштабировать по всей стране. Кроме того, учитывая, что проекты по развитию образования реализуются здесь при непосредственном участии Ералы Тугжанова, Актюбинская область будет базовым центром министерства по развитию сельских школ», - сообщил Гани Бейсембаев.

Министр выразил уверенность, что проект способен ликвидировать разрыв в качестве среднего образования между городскими и сельскими школами, устранить проблему дефицита квалифицированных педагогических кадров в сельской местности и повысить качество образования в сельских школах.

В ходе семинара аким области Ералы Тугжанов поздравил всех собравшихся с Днем благодарности, выразив особую признательность учителям, в том числе вносящим вклад в развитие регионального проекта «BILIM ALL», реализуемого в малокомплектных школах.

«Это один из проектов, направленных на развитие села. Его реализация стала возможной благодаря Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, который свой первый Указ после инаугурации посвятил вопросам развития сельских территорий. Для всех государственных органов это прямое поручение по обеспечению процветания села», - подчеркнул Ералы Тугжанов.



