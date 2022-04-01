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    Проекционный пешеходный переход появился в Аксу

    1 Апреля 2022, 14:56

    АКСУ. КАЗИНФОРМ – Современный пешеходный переход с дублированием дорожного знака для лучшего освещения проезжей части в тёмное время суток установили в Аксу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Аксу, по улице Б. Момышулы, за счёт спонсорских средств предпринимателей установлен проекционный пешеходный переход с дублированием пешеходного знака, что позволяет осветить пешеходный переход в вечернее время, и пешеходы будут более заметны в тёмное время суток. Аналогичный переход планируется установить и на других улицах города», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    В правоохранительных органах отметили, что по результатам обследования дорожного полотна и с учётом мирового опыта использования новых технологий полицейские вносят предложения по улучшению мер безопасности на дорогах.

    Кадр из видео

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Безопасность Регионы Казахстана
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