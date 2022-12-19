Проекционные пешеходные переходы установили на въезде в Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Жезказган-Петропавловск» и «Обход Петропавловска» установили проекционные пешеходные переходы. На этих участках на въезде в Петропавловск наблюдается высокий поток пешеходов и велосипедистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, особенность проекционного пешеходного перехода заключается в том, что технология не заменяет уже существующий, а дублирует его за счет проектора в темное время суток и в непогоду. Проекция хорошо видна на любой поверхности в любое время года. Ее видно издалека, что и снижает риск ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Ранее аналогичные проекционные переходы по улице Кизатова в Петропавловске и в селе Саумалколь.





С начала года на территории области зарегистрировали 319 дорожно-транспортных происшествий, в которых 46 человек погибли и 441 получил ранения. Из 319 аварий 88 – связаны с наездами на пешеходов. Погибших в таких ДТП - семь, травмированных - 94 человека.





Фото : пресс-службы департамента полиции



