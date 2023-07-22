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    Продвигать природу родного края призывает журналистов Дархан Кыдырали

    22 Июля 2023, 18:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об этом министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали сказал на I Международном форуме медиа и туризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В наших богатых степях есть как горные реки, так и горные леса, зеркальные озера и песчаные пустыни. К примеру, в этой же самой Алматинской области, помимо известных многим Чарынских ущелий, Большого Алматинского озера, Тургеньских водопадов, есть еще много удивительных мест, таких как Айгай кум, Бурхан-Булакский водопад, Акбулак, Ойкарагай, Табаган, уникальный памятник тюркской эпохи Тамгалы. Насколько мы продвигаем эту многогранную природу?»,- сказал министр.

    «Мы считаем целесообразным показать эту прекрасную землю, запечатлеть и популяризировать разную природу каждого места, свою индивидуальность. В связи с этим планируем снять специальную сеть документальных фильмов. Кроме того, всегда следует уделять внимание вопросам экологической грамотности, культуры отдыха, гармонии с экосистемой. Сейчас мы все больше и больше показываем об этом в наших сериалах и стараемся максимально последовательно пропагандировать богатую природу нашей страны. Одним словом, мы считаем, что сфера СМИ должна стать подспорьем и для туризма страны», - добавил Дархан Кыдырали.

    Форум, проходящий в городе Кунаев, собрал 200 медиа-специалистов из таких стран, как Казахстан, Великобритания, Швейцария, Австрия, Бельгия, Германия, Франция, Нидерланды, Молдова, Северный Кипр, Турция, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан. На Форуме будут обсудят такие темы, как: «Зачение СМИ в развитии туризма и новых коммуникаций», «Туризм в Казахстане: перспективы и возможности развития», «Медиа. Индустрия PR и туризма», «Синтетическое медиа: нейросистема в формировании контента».

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Туризм Общество МИОР Природа
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