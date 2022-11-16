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    Продумать создание единой транспортной модели развития Алматинской агломерации поручил Глава государства

    16 Ноября 2022, 10:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Два региона – Алматы и Алматинская область – тесно связаны между собой. Маятниковая миграция создает огромную нагрузку на дорожно-транспортную сеть Алматы. Поэтому нужно уделить особое внимание развитию пригородного общественного транспорта. Об этом сказал Глава государства в ходе встречи с общественностью Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Необходимо запустить новые автобусные маршруты с дополнительным охватом 50 населенных пунктов. Недавно был возобновлен маршрут электропоезда между городами Алматы и Қонаев. Министерству индустрии и инфраструктурного развития, акиматам Алматы и Алматинской области нужно разработать план по дальнейшему стимулированию пригородного железнодорожного сообщения. Необходимо продумать создание единой транспортной модели развития Алматинской агломерации», - отметил Президент РК.
    Президент Казахстана Алматы Алматинская область Транспорт
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