Продукты подорожали на 14,3% в Актюбинской области с начала года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области цены на продовольственные товары за 5 месяцев с начала года повысились на 14,3 процента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индекс потребительских цен в мае 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года составил 108,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 14,3%, непродовольственные товары - на 5,1%, платные услуги для населения – на 2,8%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в мае 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года повысились на 30,3%», - сообщили в областном департаменте Бюро нацстатистики.

Среднедушевые номинальные денежные доходы актюбинцев в IV квартале 2021 года составили более 129 тыс. тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличение составило 20,5% по номинальным и 10,7% по реальным денежным доходам.

Среднемесячная номинальная заработная плата , начисленная работникам за I квартал 2022 года, составила более 253 тыс. тенге. Прирост к соответствующему периоду прошлого года составил 29%. Индекс реальной заработной платы к I кварталу 2021 года составил 116,8%.

На конец мая 2022 года в органах занятости зарегистрировано в качестве безработных 8,9 тыс. человек или 2 процента к рабочей силе.