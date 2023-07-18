Продукты на содержание ГМО проверили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области филиал Национального центра экспертизы проверил продукты на содержание ГМО. Ни в одной из 87 исследованных проб превышений допустимой концентрации не обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации центра экспертизы, наличие ГМО в пищевых продуктах допускается не более 0,9%. Генетически модифицированные организмы могут быть в сое и соевых продуктах, кукурузе, картофеле, томатах, кабачках, сахарной и столовой свекле, пшенице и продуктах ее переработки, растительном масле, моркови, рисе, луке репчатом, порее и в других луковичных овощах. Все продукты, содержащие ГМО, должны иметь соответствующую маркировку на этикетке.

«Чтобы получить генно-модифицированное растение, нужно изменить его генотип, т. е. добавить новый ген в геном клетки. Гены — это участки ДНК, которые несут в себе инструкции по созданию белков. Эти белки влияют на характеристики растения. Кроме изменения цвета, с помощью генной модификации можно придать растению новые характеристики. Например, создать устойчивость к определенному заболеванию или гербицидам, повысить питательную ценность, сократить пищевые отходы. В 1994-м году началось масштабное промышленное выращивание генетически модифицированных продуктов питания. Сначала это были томаты, затем соя. С тех пор рынок ГМО вырос в десятки раз», - добавили в филиале.