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    Продуктовые наборы раздали многодетным семьям полицейские и волонтеры Карагандинской области

    15 Апреля 2020, 16:52

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские и волонтеры Карагандинского региона начали акцию по поддержке многодетных семей и одиноких пожилых людей. В рамках благотворительного мероприятия они раздали продуктовые наборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области совместно с волонтерами Карагандинского областного филиала Общества Красного полумесяца РК провели благотворительные акции по оказанию помощи малообеспеченным и многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 13 и 14 апреля они посетили 6 таких семей, которым доставили продуктовые наборы.

    «Мы понимаем, сейчас, как никогда, социально уязвимые слои населения нуждаются в реальной помощи. Я обратила внимание волонтеров Красного Полумесяца на семьи, которые находятся на нашем учете. И они отозвались на мое предложение. Ведь данная категория граждан просто не знает к кому необходимо обратиться за помощью, и они оказываются вне поля зрения благотворительных организаций. Люди не ожидали, что придут полицейские с волонтерами, да еще с подарками», - рассказывает старший инспектор группы защиты женщин от насилия управления местной полицейской службы майор полиции Гулбану Сатпаева-Алпысбаева.

    Кроме того, подобные акции проходят в городе Жезказган. Здесь сотрудники городского управления полиции вместе с представителями акимата города и волонтерами Молодежного ресурсного центра посетили 30 многодетных семей и одиноких пожилых людей. Все они были обеспечены продуктовыми наборами.

    Также жезказганские полицейские поддержали инициативу Молодежного ресурсного центра по организации еще одного вида помощи малоимущим. Так, в одном из магазинов Жезказгана была организована «полка добра». Сюда любой житель города может принести продукты, которые затем распределяются среди социально уязвимых слоев населения. Акция нашла поддержку – «полка добра» никогда не пустует.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность
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