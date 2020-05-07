Продуктовые корзины ветеранам ВОВ вручили карагандинские волонтеры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня защитника Отечества и Дня Победы в Караганде 1 500 нуждающихся семей получат помощь. Также волонтеры поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинские волонтёры раздают нуждающимся семьям продуктовые наборы, средства гигиены.

«В честь майских праздников при поддержке областного штаба волонтёров Saryarqa Jastary, а также при спонсировании благотворительного фонда «Халық» в Караганду прибыли три фуры гуманитарного груза. И сегодня мы начали их раздачу. В рамках этой акции мы поможем 1 500 малоимущим семьям Караганды», - рассказывает волонтёр областного штаба Saryarqa Jastary Сымбат Аубакирова.

Акция будет проходить три дня. В ней задействовано более 60 волонтёров.

Каждая семья получит по 25 килограммов продуктов и 25 килограммов гигиенических средств.

«Такая масштабная акция на 1 500 семей у нас проходит впервые. Ее инициатор и спонсор - алматинский фонд «Халық», - говорит координатор штаба волонтёров Караганды при городском молодёжном ресурсном центре Алена Фрибус.

Также волонтёры областного штаба Saryarqa Jastary поздравляют ветеранов.

«При поддержке такси «9 регион» и фирмы «КостанайШинСервис» мы поздравим 32 ветерана нашего города. Подарим им фруктовые корзины, продуктовые наборы и средства гигиены. Эта акция проходит два дня - 7 мая и 9 мая. Сегодня, 7 мая, мы посетили 12 ветеранов в Октябрьском районе, а 9 мая - 20 в районе имени Казыбек би», - сказала Сымбат Аубакирова.