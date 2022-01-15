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    Продуктовые корзины нуждающимся раздают волонтеры в Алматы

    15 Января 2022, 16:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры Алматы доставляют бесплатные корзины с продуктами первой необходимости нуждающимся жителям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня 600 человек получат корзины с продуктами. Это только по Алатаускому району. Список нуждающихся лиц нам предоставил акимат. Расфасовка корзин сейчас проводится в здании Алатауского акимата. Задействовано 60 волонтеров из разных организаций. Поддержку оказывают также бизнесмены, неравнодушные граждане и социальный центр для многодетных и малообеспеченных семей «Бақытты отбасы», - говорит глава общественного движения HAQ Тогжан Кожалиева.

    В продуктовую корзину входит: подсолнечное масло, рожки, рис, мука, фрукты и овощи - картофель, морковь, яблоко.

    Напомним, сегодня более 150 волонтеров Алматы помогли расчищать здание городского акимата после пожара.

    Кроме того, волонтеры готовят до двух тысяч порций еды и раздают каждый день в Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Благотворительность Общество Волонтёрство ЧП-2022 Сила в единстве Алматинская трагедия
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