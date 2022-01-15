Продуктовые корзины нуждающимся раздают волонтеры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры Алматы доставляют бесплатные корзины с продуктами первой необходимости нуждающимся жителям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня 600 человек получат корзины с продуктами. Это только по Алатаускому району. Список нуждающихся лиц нам предоставил акимат. Расфасовка корзин сейчас проводится в здании Алатауского акимата. Задействовано 60 волонтеров из разных организаций. Поддержку оказывают также бизнесмены, неравнодушные граждане и социальный центр для многодетных и малообеспеченных семей «Бақытты отбасы», - говорит глава общественного движения HAQ Тогжан Кожалиева.

В продуктовую корзину входит: подсолнечное масло, рожки, рис, мука, фрукты и овощи - картофель, морковь, яблоко.

Напомним, сегодня более 150 волонтеров Алматы помогли расчищать здание городского акимата после пожара.

Кроме того, волонтеры готовят до двух тысяч порций еды и раздают каждый день в Алматы.