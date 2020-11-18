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    Продукцию телеканалов «Nickelodeon», «Disney» предлагает перевести на казахский язык МИОР

    18 Ноября 2020, 16:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития РК предлагает перевести на казахский язык «Nickelodeon» и «Disney». Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева на круглом столе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельно следует поговорить о языке нации – вопрос, который особо отметил Елбасы на недавнем заседании Ассамблеи. «Судьба языка – судьба нации». Поэтому пропаганду национального мировоззрения с его особенностями, прежде всего, нужно вести на собственном языке этой нации. Мы считаем главной задачей обучение государственному языку сегодняшнего молодого поколения, которое завтра будет движущей силой общества. Если вдуматься, это главное условие сохранения национальной идентичности в эпоху глобализации», – сказала А. Балаева.

    Министр отметила, что сегодня инструментом обучения детей языку, в первую очередь, служат мультфильмы и детская литература. С учетом этого министерство выступает с инициативой перевода на казахский язык продукции телеканалов «Nickelodeon», «Disney», «TiJi», а также произведений детской литературы мирового уровня, в том числе «Краткой истории мира» Е.Х. Гомбриха и «Алисы в стране чудес» Л. Кэррола, всего 20 книг.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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