Продукцию на 351 млрд тенге произвели костанайские промышленные предприятия с начала года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — По итогам первого квартала текущего года в Костанае отмечается рост по основным макроэкономическим показателям. Только с начала года промышленными предприятиями областного центра произведено продукции на сумму свыше 350 млрд тенге. Такие данные озвучила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Костаная Наталья Турлубекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Промышленными предприятиями произведено продукции на 351,5 млрд тенге. Удельный вес промышленной продукции в общем объеме производства Костанайской области составляет 57% и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 15%», - сообщила Н.Турлубекова.

В промсекторе города работают 46 крупных, 114 средних, 8265 малых предприятий. В структуре промышленного производства города 96,6% - это обрабатывающая промышленность.

«Здесь наибольшую долю занимают отрасли машиностроения – 37,3%, продуктов питания – 20,7%. Так, по итогам января - марта предприятиями данной отрасли произведено продукции на 203,7 млрд тенге. Рост обеспечен за счет увеличения производства машиностроения на 13,7%, где значимую роль сыграл рост выпуска легковых автомобилей на 47,7% предприятием ТОО «СарыаркаАвтоПром». В общем произведено 18 306 единиц автотранспортных средств»,- добавила Н. Турлубекова.

Возросло в областном центре и производство продуктов питания на 19,8%. В целом, прогноз производства промышленной продукции за 2023 год, по данным городского акимата, составляет 1 трлн 612 млрд тенге.



