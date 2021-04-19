Продукции почти на 500 млрд тенге произведено костанайскими промпредприятиями с начала года

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – Большая часть произведенной продукции приходится на обрабатывающий сектор, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом сегодня в ходе селекторного совещания в областном акимате сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина.

«Всего с начала года промышленными предприятиями области произведено продукции на 489,5 млрд тенге, в том числе в обрабатывающем секторе – на 222,2 млрд тенге с ростом на 13,6%. В некоторых регионах области обеспечен значительный рост производства. К примеру, в Амангельдинском районе в 15,5 раза, Карасуском – в 3 раза, в Сарыкольском – в 2,5 раза, Камыстинском – в 2,2 раза», – сообщили руководитель ведомства.

В сельском хозяйстве регион объем валового выпуска составил 37,9 млрд тенге. Рост произошел благодаря хорошим результатам в отрасли животноводства в ряде районов – в Карабалыкском районе на 18,1%, в Алтынсаринском – на 10,1%, в Беимбета Майлина – на 8,9%, в Джангельдинском – на 6,6%, в Наурзумском – на 6,4% и в Карасуском – на 6,1%.

Г. Мусагазина также сообщила, что с начала года в экономику области привлечено 71,4 млрд тенге инвестиций.

«Возросло инвестирование в деятельность транспорта и складирования – в 4,3 раза, торговлю – в 2,9 раза, здравоохранение и социальное обслуживание населения – в 2,7 раз, сельское хозяйство – в 1,5 раза. Для сохранения положительной динамики по привлечению инвестиций в регион, акимам городов и районов, а также отраслевым управлениям необходимо усилить работу по привлечению инвесторов с целью реализации новых инвестиционных проектов, расширению действующих производств», – добавила она.

По информации управления, по вводу жилья в регионе обеспечен рост на 20%, и уже введено в эксплуатацию 102 тыс. квадратных метров жилья.

«В настоящее время управлениям строительства, архитектуры и градостроительства всех регионов доведен график по вводу жилья на 2-й квартал, в связи с чем акиматам городов и районов следует держать на контроле выполнение данных показателей. Необходимо отметить, что по-прежнему не выполняются показатели по розничной торговле, где ИФО составил 99% и по транспорту – 74,9%. Поэтому управлениям предпринимательства и индустриально-инновационного развития и пассажирского транспорта и автомобильных дорог необходимо принять меры по обеспечению роста объемов услуг и выполнению показателей ИФО по итогам 1-го полугодия 2021 года», – озвучила рекомендации областным управлениям Г. Мусагазина.

Что касается местного бюджета, то с начала года план по доходам перевыполнен на 26,7%. Расходы бюджета области исполнены на 99,9% и составили 57,8 млрд тенге.