Продукции на 1,2 трлн тенге произвели промышленники Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область первый квартал отработала с положительными показателями. О предварительных итогах социально-экономического развития региона рассказали на аппаратном совещании, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За первый квартал рост экономики обеспечен во всех базовых отраслях. В промышленности объёмы составят 1,2 трлн тенге, с увеличением на 3%. В обрабатывающей промышленности производство выросло на 4 %, горнодобывающей – на 1,5 %», – доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе больше произвели плоского проката, стали, чугуна, аффинированного золота, карбида кальция. Увеличилась добыча угля, медных и железных руд, марганцевого и цинкового концентратов.

Ожидаются инвестиции в сумме более 92 млрд тенге. Порядка 71% этого объёма приходится на промышленность. Инвестиционная активность также отмечается в строительстве, научной и технической деятельности, производстве продуктов питания и других отраслях.

Аграрии региона наращивают производство мяса и молока.

За первый квартал введено более 152 тыс. кв. м жилья – с ростом на 3,6 %.

Также отмечается динамика внутренней и внешней торговли, в транспортной сфере.

«В целом по итогам трёх месяцев положительная динамика достигнута по всем основным направлениям. Необходимо обеспечить дальнейший рост и выполнение запланированных на год индикаторов. Главная цель – повышение благополучия жителей, сохранение рабочих мест», – отметил аким региона Женис Касымбек.

На 2022 год перед областью стоит задача обеспечить рост экономики на 3,4 %. В промышленности целью поставлен двухпроцентный рост, с достижением объёмов в 4,3 трлн тенге.