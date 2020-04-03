Продовольствие и лекарства: расширен перечень беспошлинного импорта в страны ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) расширил перечень товаров, освобожденных от ввозной таможенной пошлины, и упростил требования к сертификатам о происхождении товара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

В целях минимизации негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19, недопущения дефицита социально значимых товаров в странах ЕАЭС Совет Евразийской экономической комиссии 3 апреля утвердил перечень товаров критического импорта. В их отношении предоставляется тарифная льгота в виде освобождения от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства Евразийского экономического союза с 1 апреля по 30 июня этого года включительно.

В перечень указанных товаров вошли отдельные сельскохозяйственные и продовольственные товары (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис длиннозерный, гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского питания), отдельные готовые лекарственные средства и товары медицинского назначения (эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки).

Помимо этого, расширен список товаров, используемых для производства лекарств, а также товаров медицинского назначения (в него включены термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники), ввоз которых с 16 марта по 30 сентября нынешнего года осуществляется беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения таких товаров.

«Мы в считанные дни отработали перечни совместно с правительствами стран и уполномоченными национальными ведомствами, – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Сегодня крайне необходимо учитывать изменение спроса со стороны потребителей наших стран, как населения, так и медицинских организаций. Важно оперативно реагировать на новые вызовы».

Совет ЕЭК принял решение о временном упрощении порядка использования сертификатов происхождения формы «А», выдаваемых развивающимися и наименее развитыми странами. Это позволит на протяжении шести месяцев использовать бумажную или электронную копию сертификатов и не представлять при таможенном декларировании их оригиналы.

По мнению Андрея Слепнева, «принятая мера позволит оперативно адаптировать применение Единой системы тарифных преференций ЕАЭС к непростым условиям, сложившимся в связи с распространением коронавирусной инфекции, что, несомненно, поддержит преференциальный товарооборот с нуждающимися в экономической помощи странами и упростит процедуру таможенного оформления таких товаров».

Решения Совета Комиссии являются важным дополнением принятого ранее комплекса согласованных мер и рекомендаций по противодействию распространению коронавируса, сохранению на евразийском пространстве макроэкономической стабильности, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия.

Отметим, перечень товаров критического импорта составлен на основании предложений государств-членов Союза, в него включены продовольственные, сельскохозяйственные и медицинские товары, по которым на территориях государств ЕАЭС в связи со сложившейся ситуацией может наблюдаться повышенный спрос или дефицит в краткосрочной перспективе. Большинство указанных товаров производится в Союзе.



