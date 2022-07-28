Продолжительные дожди стали причиной подтопления улиц Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с выпадением осадков в Актау с 23:00 вечера до 06:00 утра работники ТОО «Қала жолдары» были переведены на усиленный режим работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В городском акимате сообщили о том, что с городских улиц откачали 19 398 кубометров воды.
В этих работах задействовано 15 рабочих, 5 мотопомп, 1 автомобиль бойлер, 1 автомобиль Газель.
Ночью с городских улиц откачено 7223 кубометров воды.
Работы по откачке воды продолжаются:
-17 микрорайон «Халық арена»;
-16 микрорайон жилой комплекс «Инара» ;
- 14 микрорайон «Акимат Мангистауской обламти»;
- автомобильная дорога 18, ТД «Аккала мол»;
- 46 дом 14 мкр;
- автомобильная дорога 1, 3 микрорайон «Энергетический колледж»;
- автомобильная дорога 1, д. 12 мкр 59;
- автомобильная дорога 3, 1 и 2 микрорайоны
- автомобильная дорога 1, микрорайон 8, ТД «Рахат»;
- автомобильная дорога 7, 4 микрорайон гостиница «Каспиан Ривьера»;
- автомобильная дорога 12, 22 микрорайон, ТД «Ер Косай»;
- автомобильная дорога 27, 31 микрорайон рынок «Магаш»;
- автомобильная дорога 3, 7 мкр., дом 12.
Известно, что в 13 микрорайоне был зафиксирован факт падения дерева на автомобиль. Сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям место падения дерева было оперативно расчищено.
Фото: instagram.com/aktau_akimat