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    Продолжить работу по вакцинации населения поручил Аскар Мамин

    3 Августа 2021, 10:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил продолжить работу по вакцинации населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с распространением дельта-штамма эпидемиологическая ситуация в регионах ухудшилась. Заболеваемость по республике значительно выросла. Занятость больничных коек составляет 56%, реанимационных - 44%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Он подчеркнул, что единственным способом выхода из пандемии является вакцинация.

    «Вакцинировано более 5,5 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 4 млн человек. Работу в этом направлении необходимо продолжать», - заключил Премьер-министр.

    Ранее А. Цой доложил о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане. По его словам, Республика Казахстан с 26 июля находится в красной зоне. За исключением Туркестанской области все регионы находятся в красной зоне. На 3 августа текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 56%, реанимационных коек 44%.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Здравоохранение Коронавирус в РК Алексей Цой
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