Продолжить работу по цифровизации госуслуг пообещал Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил намерение продолжить работу по цифровизации госуслуг и исключению бюрократии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все государственные услуги максимально переводятся в электронный формат, исключаются все бюрократические процедуры. В нашей стране более 90 % госуслуг уже реализуются в электронном формате – это один из самых высоких показателей в мире. Причем госуслуги оказываются не только через государственные сервисы. У нас налажено конструктивное взаимодействие с частным сектором», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022.

В частности, напомнил Президент, Каспи, Халык, BI Group и другие компании дают доступ к госуслугам посредством своих платформ.

«Нашим гражданам не требуется иметь при себе и предъявлять удостоверение личности, водительские права, диплом об окончании учебного заведения, свидетельство о браке и еще 15 видов документов. Эта работа, безусловно, продолжится», - подчеркнул Глава государства.