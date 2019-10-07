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    Продолжить работу над открытием рейсов в Шанхай и Сингапур поручил Премьер-Министр

    7 Октября 2019, 12:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в сфере авиации наблюдается положительная тенденция роста объемов перевозок. При этом необходимо дальше совершенствовать работу в отрасли гражданской авиации и своевременно выполнить все намеченные планы. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с 73-шагом Плана нации уже установлено регулярное авиасообщение. Поручаю Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с министерствами национальной экономики, финансов, иностранных дел продолжить эту работу в плане открытия рейсов в Шанхай и Сингапур в 2020 году. Также необходимо завершить процедуры аккредитации отечественных авиакомпаний для открытия полетов в Нью-Йорк. В целом по данному вопросу есть поддержка со стороны государства и нужно активизировать работу самим авиакомпаниям», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Он также обратил внимание на необходимость проведения реконструкции взлетно-посадочных полос и терминалов аэропортов в регионах Казахстана.

    «Качественно и в установленные сроки должно быть завершено строительство аэропорта в Туркестане с участием зарубежного инвестора и терминала аэропорта Шымкента. Вам известно, что в городе Шымкенте планируется проведение ряд мероприятий, в связи с объявлением культурной столице СНГ. На сегодня необходимо обеспечить соответствующие работы по строительству авиатерминала», - отметил Премьер.

    Аскар Мамин вместе с тем поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития активизировать работу по предоставлению в отечественных аэропортах режима «открытого неба» для иностранных перевозчиков.

    Ранее в ходе заседания министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о росте основных показателей в гражданской авиации.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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