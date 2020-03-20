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Продолжение альбома «Золотые голоса Казахстана» выпустили в Казахстане
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарском музее, основанном профессором Наумом Шафером, представили компакт-диск с песнями в исполнении наиболее популярных и любимых певцов разных лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В канун Наурыза представляем второй диск альбома «Золотые голоса Казахстана» - «Мужской вокал». На этом диске представлены наиболее популярные и любимые певцы разных лет», - сообщили в павлодарском Доме-музее Н.Г. Шафера.
Женский вокал этого альбома представлял собой первый диск. Теперь музей выпустил вторую часть уникального музыкального сборника. На упаковке можно прочесть статью самого основателя этого дома-музея, коллекционера, музыковеда и литературоведа, композитора, доктора филологических наук профессора Наума Шафера «Шедевры мужского вокала Казахстана». В музее обещают, что слушатель второго альбома убедится, как братья Ришат и Муслим Абдуллины тактично утвердили в нашем быту двухголосное пение, прежде не свойственное певческой практике в нашей республике.
«Вас поразит своим искусством ныне полузабытый Байгали Досымжанов, чей тенор напоминает взмах лебединых крыльев. Вы порадуетесь за нашего земляка из Баянаула Каукена Кенжетаева, который с подлинным артистизмом придаёт некий мистический оттенок глубоко реальному содержанию той или иной песни», - отметили в учреждении.
По мнению, музейщиков, ценитель такого творчества будет восхищён широтой творческого диапазона Ермека Серкебаева, которому в равной степени доступны и серьёзная оперная ария, и эффектная эстрадная песня, а также будет очарованы нашим современником Алибеком Днишевым, который с большим лирическим проникновением раскрывает смысл непохожих по содержанию музыкальных образов.
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