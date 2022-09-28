Продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Государственная техническая служба».

Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдаются задержка соединения интернета.

АО «ГТС» предполагает, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.

Ранее сообщалось, что масштабные DDoS-атаки совершают на Казнет из-за рубежа.

Из-за сбоя интернета в аэропортах Алматы и Атырау задержаны более 10 рейсов.