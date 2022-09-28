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    Продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета

    28 Сентября 2022, 12:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Государственная техническая служба».

    Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдаются задержка соединения интернета.

    АО «ГТС» предполагает, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.

    Ранее сообщалось, что масштабные DDoS-атаки совершают на Казнет из-за рубежа.

    Из-за сбоя интернета в аэропортах Алматы и Атырау задержаны более 10 рейсов.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Связь, ТВ, IT Безопасность Цифровой Казахстан
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